Про це повідомила пресслужба гурту, пише "Укрінформ".

Як йдеться у повідомленні, під час туру музиканти збирають кошти на індивідуальні аптечки для військових.

"В Україні йде потужний контрнаступ ЗСУ і вони потрібні, як ніколи раніше. Багато вже придбали й упевнений, що придбаємо ще більше. З нашими людьми не можна не перемогти", - сказали у гурті.

Зазначається, що у цьому благодійному турі гурт представляє унікальну акустичну програму, частково вона написана задля поїздки.

"Наші очікування в балтійському турі – це гарна погода, а навіть якщо й дощ, то все одно теплий прийом і багато-багато людей. Оскільки, війна не закінчується, коли приходять грози і холод, ми маємо це пам’ятати... Тому не пропустіть цей шанс послухати улюблені пісні у "вуличних" аранжуваннях. Це круто", - сказали у ТНМК.

Також у повідомленні йдеться, що концерти пройдуть у Любліні на Литовській площі (14 вересня), Вільнюсі на ратушній площі (15 вересня), Ризі на площі біля Будинку конгресів (16 вересня).

"Три учасники гурту – вокаліст Олег "Фагот" Михайлюта, бас-гітарист Костянтин Жуйков та гітарист Ярослав Верьовкін з початком повномасштабної війни взялися до зброї, відповідно – у Теробороні, Нацгвардії та ЗСУ. На час благодійних концертів вони отримують відпустки", - пише "Укрінформ".

Під час благодійного концерту у Дрездені зловмисники викрали з концертного буса гурту ТНМК цінні речі та гроші.

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