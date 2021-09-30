На іноземні ринки за півтора року вийшло 137 українських компаній, - Кулеба
За півтора року роботи уряду на нові іноземні ринки вийшло 137 українських компаній
Про це повідомляє Укрінформ.
"За півтора року роботи уряду 137 українських компаній розпочали роботу на іноземних ринках за сприяння МЗС і закордонних дипломатичних установ України", - цитує агентство слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Міністр зазначив, що МЗС у співпраці з Державною службою з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів відкрило або поновило доступ на ринки для 59 товарних груп у 18 країнах світу.
Він додав, що створення нових економічних можливостей для українських експортерів та залучення інвесторів є одним з шести ключових пріоритетів Стратегії зовнішньополітичної діяльності.
Кулеба також повідомив про підписання Порядку діяльності відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ. Цей документ встановлює конкретні показники: кількість відкритих ринків для груп українських товарів, кількість організованих дипломатами зустрічей українських компаній з іноземними партнерами з переліком назв компаній, які вийшли на ринок іноземної країни, обсяг залучених інвестицій тощо.
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