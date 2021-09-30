На іноземні ринки за півтора року вийшло 137 українських компаній, - Кулеба

Про це повідомляє Укрінформ.



"За півтора року роботи уряду 137 українських компаній розпочали роботу на іноземних ринках за сприяння МЗС і закордонних дипломатичних установ України", - цитує агентство слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.



Міністр зазначив, що МЗС у співпраці з Державною службою з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів відкрило або поновило доступ на ринки для 59 товарних груп у 18 країнах світу.



Він додав, що створення нових економічних можливостей для українських експортерів та залучення інвесторів є одним з шести ключових пріоритетів Стратегії зовнішньополітичної діяльності.



Кулеба також повідомив про підписання Порядку діяльності відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ. Цей документ встановлює конкретні показники: кількість відкритих ринків для груп українських товарів, кількість організованих дипломатами зустрічей українських компаній з іноземними партнерами з переліком назв компаній, які вийшли на ринок іноземної країни, обсяг залучених інвестицій тощо.

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