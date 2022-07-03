На Ізюмському напрямку ворог накопичує сили для контрнаступу, - боєць харківського спецпідрозділу Азову "Кракен" Положухно
Боєць харківського спецпідрозділу Азову "Кракен" Данило Положухно розповів, що на Харківщині ворог спробував наступати, але зазнав втрат й відійшов
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Харківщині були спроби наступу ворога, вони намагалися ближче підступитися до Харкова. Противник не мав успіху й залишився на своїх позиціях. Ворог зазнав втрат, відійшов та займається евакуацією поранених. Російська армія накопичує додаткові сили, щоб провести контрнаступ на Ізюмському напрямку", - наголосив Положухно.
Також боєць харківського спецпідрозділу Азову "Кракен" додав, що на військові позиції вже надійшла сучасна зброя.
"У нашому секторі вже є зброя від західних партнерів, але значна кількість, яку ми використовуємо - радянського зразка. Також у нас є зброя українського виробництва. Українські захисники виконують поставлені цілі та діють за планом. Причин панікувати немає", - підсумував Положухно.
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