Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Харківщині були спроби наступу ворога, вони намагалися ближче підступитися до Харкова. Противник не мав успіху й залишився на своїх позиціях. Ворог зазнав втрат, відійшов та займається евакуацією поранених. Російська армія накопичує додаткові сили, щоб провести контрнаступ на Ізюмському напрямку", - наголосив Положухно.

Також боєць харківського спецпідрозділу Азову "Кракен" додав, що на військові позиції вже надійшла сучасна зброя.

"У нашому секторі вже є зброя від західних партнерів, але значна кількість, яку ми використовуємо - радянського зразка. Також у нас є зброя українського виробництва. Українські захисники виконують поставлені цілі та діють за планом. Причин панікувати немає", - підсумував Положухно.

Збройні сили України відбили штурм російських окупантів неподалік Прудянки на Харківщині та Мазанівки на Донеччині. Рашисти відійшли на раніше зайняті території

Волонтери скасували евакуацію з окупованих територій Харківської області, яка мала відбутись 6 червня, через небезпеку

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