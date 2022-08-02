Про це інформує в телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області. Наголошу: постраждала виключно цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Зранку, 1 серпня, у Чугуївському районі рашисти влучили у виробництво - зруйновані будівлі та потужності.

У Богодухівському районі пошкоджене фермерське господарство, пожежу ліквідували рятувальники.

Російські окупанти обстріляли с. Циркуни, Харківського району. Внаслідок цього пошкоджений житловий будинок мирних жителів.

"Кілька разів завдали удар по Черкаським Тишках, були влучання по відкритих територіях. Окупанти знищили готельно-ресторанний комплекс, пошкодили господарчі будівлі та хвойні насадження", - додав Синєгубов.

Очільник Харківщини наголосив, що українські воїни тримають позиції та знищують ворога: "Минулої доби окупанти здійснили висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, однак відступили після удару ЗСУ по позиціях окупантів".

Станом на 1 серпня з тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося вивезти 872 людини.

У Харків, по Салтівському району, російські окупанти завдали удару. Постраждали дві людини.

1 серпня в американському Інституті дослідження війни повідомили, що армія РФ, ймовірно, готується наступати на захід у напрямку Харківщини або у бік обласного центру.

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