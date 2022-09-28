Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається, затриманий до 2019 року був заступником начальника одного із відділів поліції Харківщини, потім пішов на пенсію у званні підполковника. Після тимчасової окупації Куп’янська чоловік добровільно погодився працювати в "народній міліції".

Після звільнення Збройними силами України Куп’янська чоловік позбувся форми, яку йому видали окупанти та намагався переховуватись.

Поліція ідентифікувала 17 представників каральних служб "ДНР". Усім фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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