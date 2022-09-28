На Харківщині піймали підполковника у відставці, який працював на каральну поліцію ворога
У Харківській області працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього українського правоохоронця, який після окупації Куп’янського району почав працювати в каральній поліції агресорів
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Як зазначається, затриманий до 2019 року був заступником начальника одного із відділів поліції Харківщини, потім пішов на пенсію у званні підполковника. Після тимчасової окупації Куп’янська чоловік добровільно погодився працювати в "народній міліції".
Після звільнення Збройними силами України Куп’янська чоловік позбувся форми, яку йому видали окупанти та намагався переховуватись.
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