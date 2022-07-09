Про це повідомило МВС у телеграмі.

"Під час проведення контрдиверсійних заходів охоронці кордону виявили ознаки дистанційного мінування на дорозі, що веде до Харкова. Про небезпечну знахідку одразу повідомили колег із ДСНС України", - наголосили в міністерстві.

Прикордонники знайшли 20 артилерійських снарядів калібру 152 мм, підключених до дистанційного пульта на радіокеруванні. Вибухонебезпечні предмети вилучили. Потім їх знищать.

8 липня українські піротехніки знешкодили 1491 вибухонебезпечний предмет, зокрема 11 авіабомб.

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