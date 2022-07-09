На Харківщині прикордонники виявили заміновану ділянку дороги
На Харківщині прикордонники знайшли дорогу, заміновану 20-ма артилерійськими снарядами
Про це повідомило МВС у телеграмі.
"Під час проведення контрдиверсійних заходів охоронці кордону виявили ознаки дистанційного мінування на дорозі, що веде до Харкова. Про небезпечну знахідку одразу повідомили колег із ДСНС України", - наголосили в міністерстві.
Прикордонники знайшли 20 артилерійських снарядів калібру 152 мм, підключених до дистанційного пульта на радіокеруванні. Вибухонебезпечні предмети вилучили. Потім їх знищать.
- 8 липня українські піротехніки знешкодили 1491 вибухонебезпечний предмет, зокрема 11 авіабомб.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.48
- Актуальне
- Важливе