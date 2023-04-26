Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Під ворожим вогнем опинилися Куп'янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна й інші населені пункти.

Також на Харківщині розміновують територію. Упродовж 25 квітня піротехніки ДСНС знешкодили 138 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Захисники Харківщини надійно тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Віримо в ЗСУ та в Перемогу України!" - наголосив Олег Синєгубов.