На Харківщині російська міна вбила двох місцевих жителів
В селі Довгеньке Ізюмського району двоє місцевих чоловіків підірвались на міні, що лишили по собі окупанти, прокуратурою розпочате кримінальне провадження
Про це повідомляє офіс генерального прокурора у телеграмі.
Тіла загиблих чоловіків знайшли 18 грудня. За даними слідства, двоє місцевих жителів пішли по худобу, яка загубилась, але не повернулись того дня, тож родичі звернулись до правоохоронців. Тіла місцевих були знайдені під час пошуків за допомогою дрону.
Зазначається, що за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- 18 грудня росіяни вдарили по Куп'янському району Харківщини, внаслідок чого в населеному пункті Ківшарівка було поранено 31-річного фельдшера.
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