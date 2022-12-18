Внаслідок обстрілів Харківщини поранений чоловік, пошкоджено лікарню

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Зазначається, що чоловік отримав осколкові поранення, медики надали йому необхідну допомогу. Також, є руйнування лікарні, у приміщенні вибиті вікна.

16 грудня окупанти вдарили по Харківській області десятьма ракетами, 2 крилаті ракети збили сили ППО. Масований ворожий удар по області почався о 7 ранку, коли ворожа ракета С-300 влучила у лікарню в Куп'янську. Внаслідок обстрілу у лікарні було частково зруйноване та пошкоджене інфекційне відділення, а також аптечний пункт.

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