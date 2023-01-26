На Харківщині ширяться ІПСО про нібито новий наступ РФ, - депутат облради Скорик
Мешканці Харківщини отримують повідомлення на телефони про те, що Росія нібито знову вдасться до наступу
Про це повідомив депутат Харківської облради Олександр Скорик в етері Еспресо.
"Ми не можемо постійно жити в страху перед війною, ІПСО, які постійно роблять на нашу територію, на кшталт того, що Харків скоро захоплять, що на тому краю в нас постійно 400 Т-90. Приходить інформація на телефони людей за технологією ІПСО, що хтось сказав із військових. що є така історія. Постійно йде пресинг населення, що на Харківську область і Харків буде потужний наступ, і можуть захопити", - наголосив він.
Олександр Скорик зауважив, що, перебуваючи під постійними психологічними атаками, українці не зможуть перемогти. Утім, за його словами, харків’яни вже звикли та перестали боятися.
- 23 січня в розвідці повідомили, що росіяни можуть спробувати перейти кордон із Україною на Куп'янському напрямку (Харківщина). На лютий-березень у ГУР МО також прогнозують загострення на Донбасі
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