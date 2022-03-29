На Харківщині стрілець-зенітник знищив російський вертоліт КА-52 "Алігатор" з ПЗРК
В Харківській області стрілець-зенітник підрозділу протиповітряної оборони однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗС України солдат Віталій К. знищив бойовий вертоліт ЗС РФ Ка-52, відомий серед військових як "Алігатор"
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Виявивши ворожу ціль – російський вертоліт Ка-52, на висоті близько п’ятисот метрів, десантник здійснив бойовий пуск з ПЗРК в напрямку цілі та уразив її.
Гвинтокрил вибухнув у повітрі.
"Цей “Алігатор” міг забрати багато життів українців, як військових так і цивільних громадян. Тому він і пішов у слід за російським військовим кораблем. А взагалі, кожен такий вчинок – наближає нашу Перемогу", – відзначає десантник Віталій К.
- Додамо, що минулої доби, 28 березня, нашими ППО було знищено 17 повітряних цілей ворога, зокрема 8 літаків та 3 вертольоти
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