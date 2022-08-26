Про це інформує в фейсбуці 22-й окремий мотопіхотний батальйон ЗСУ.

"Виявити і знищити: на Харківщині військовослужбовці 22-го окремого мотопіхотного батальйону у полях вистежують ворожу техніку і дають їй гарного прочухана", - йдеться в повідомленні.

Війці вивели з ладу МТ-ЛБ російських окупантів.

"Кожен удар наших армійців мусить бути влучним. Кожна підбита техніка окупантів додає сил і впевненості нашим бійцям", - додають у пресслужбі.

Відео можна переглянути за посиланням.

25 серпня, українські сили знищили 2 склади з боєкомплектами, 1 базу і 2 командних пункти росіян на окупованих територіях.

З 24 лютого до 26 серпня Росія втратила під час війни в Україні близько 46 250 рашистів, 1936 танків, 1040 артилерійських систем і 834 БПЛА.

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