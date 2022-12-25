На Харківщині відновили міст на Печенізькому водосховищі

Про це повідомив у telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Міст в селі Мартове, що Чугуївському районі, на Печенізькому водосховищі окупанти знищили в вересні, коли відступали. Нині об’єкт відновлено. Напередодні через міст поновили рух транспорту", - повідомив він.

Як зазначив Синєгубов, цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів, мешканцям постраждалих населених пунктів та звільнених від російських загарбників територій регіону.

"Фахівці ДП "Дороги Харківщини" виконали великий обсяг робіт: демонтували зруйновані конструкції, звели нові прогонні балки, провели армування та бетонування нової монолітної плити і тротуарів, улаштували гідроізоляцію, застелили нове асфальтне покриття", - зазначив він.

Зокрема, голова Харківської ОВА додав, що в регіоні тривають роботи з відновлення інших об’єктів, що були зруйновані російськими загарбниками.

Нагадаємо: упродовж доби 24 грудня військові РФ гатили по Харківщині з різних видів артилерії, мінометів і танків. Від артилерійських обстрілів житлового фонду загинув чоловік 72 років.

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