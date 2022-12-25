Ворожі обстріли Харківщини: від атак загинув чоловік, жінка - поранена
Упродовж доби 24 грудня військові РФ гатили по Харківщині з різних видів артилерії, мінометів і танків. Від артилерійських обстрілів житлового фонду загинув чоловік 72 років
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що за добу 24 грудня під ураження мінометів та артилерії потрапили райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, та ін.
На Куп'янському напрямку окупанти обстрілювали населені пункти з танків, ствольної та реактивної артилерії. Постраждали райони міст і сіл Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне.
У селі Подоли Куп'янського району вдень велися артилерійські обстріли. Чоловік 72 років загинув, його 74-річна дружина отримала поранення, вона госпіталізована.
- Нагадаємо, 23 грудня окупанти влучили у приватне домоволодіння на Харківщині, від мінометних ударів по Куп'янському району загинув чоловік.
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