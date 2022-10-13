На Харківщині внаслідок російських обстрілів поранено двох дітей

Про це повідомила у Facebook радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

"За сьогоднішній день двоє 16-річних підлітків отримали поранення внаслідок обстрілів росіянами Харківської області. Один в Ізюмському районі та один у м. Куп'янськ. Обох госпіталізовано", - написала Попова.

Напередодні, 12 жовтня, росіяни обстріляли чотири райони Харківщини, поранивши двох чоловіків - 62-річного в Ізюмському районі та 59-річного в Куп'янському.

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