На Харківщині внаслідок російських обстрілів поранено двох дітей
У четвер, 13 жовтня, внаслідок обстрілів Росією Харківської області двоє підлітків зазнали поранень
Про це повідомила у Facebook радниця голови Харківської облради Наталія Попова.
"За сьогоднішній день двоє 16-річних підлітків отримали поранення внаслідок обстрілів росіянами Харківської області. Один в Ізюмському районі та один у м. Куп'янськ. Обох госпіталізовано", - написала Попова.
Напередодні, 12 жовтня, росіяни обстріляли чотири райони Харківщини, поранивши двох чоловіків - 62-річного в Ізюмському районі та 59-річного в Куп'янському.
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