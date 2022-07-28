На Харківщині за держзраду жінка отримала 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Чугуївському районі Харківської області жінка отримала 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду, вона передавала ворогу інформацію про розташування українських військових і техніки
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у телеграмі.
За повідомленням прокуратури, 27 липня, Зміївський районний суд Харківської області виніс вирок 39-річній мешканці с. Височинівка Чугуївського району за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (стаття 111, ч. 2 КК України).
"Прокурори в суді довели, що з початку російського вторгнення жінка систематично здійснювала пошук та збір відомостей щодо дислокації українських військових та техніки у Чугуївському районі Харківської області. Засуджена передавала вказані відомості через соціальні мережі, зокрема заборонені в Україні, представникам країни-агресора та незаконних збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР", - йдеться у повідомленні.
Жінці призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
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