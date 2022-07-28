Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у телеграмі.

За повідомленням прокуратури, 27 липня, Зміївський районний суд Харківської області виніс вирок 39-річній мешканці с. Височинівка Чугуївського району за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (стаття 111, ч. 2 КК України).

"Прокурори в суді довели, що з початку російського вторгнення жінка систематично здійснювала пошук та збір відомостей щодо дислокації українських військових та техніки у Чугуївському районі Харківської області. Засуджена передавала вказані відомості через соціальні мережі, зокрема заборонені в Україні, представникам країни-агресора та незаконних збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Жінці призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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