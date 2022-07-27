Росія випустила методичку для проросійських зрадників і колаборантів, - розвідка
РФ випустила спеціальний довідник для прихильників "русского міра" в Україні
Про це інформує Головне управління розвідки міністерства оборони України
У Москві в Центрі пропаганди побачило світ 14-сторінкове видання для проросійських зрадників і колаборантів "Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонеточному уряду". Мова про те, як саме можна саботувати роботу практично в усіх соціально значущих сферах: на державній службі, в органах влади, офісній роботі, медицині, освіті, правоохоронній діяльності, релігійній сфері тощо.
"Довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського (цитата: "селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність"), - зазначають у розвідці, - з відповідним набором термінології: "київська хунта", "маріонетковий уряд", "нацики" та подібне. Щодо "практичних порад", то вони повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії".
У переліку дій, що їх колаборантам та зрадникам пропонують як шляхи саботажу, зокрема такі:
- Давайте заплутані і нелогічні відповіді, коли вас прохатимуть про пораду;
- Навіть якщо володієте українською, ведіть розмову повільно, примушуючи співрозмовника запропонувати перейти на російську;
- При обговоренні будь-який рішень проводьте аналогії з власним досвідом, вставляйте анекдоти;
- Організуйте наради. За можливості пропонуйте їх повторити;
- При виявлені ознак корупції не повідомляйте керівництву і правоохоронним органам;
- Не замовляйте витратні матеріали до їхнього повного використання;
- Найякіснішим співробітникам видавайте найгіршу техніку;
- Збільшуйте кількість документів. Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал;
- Пишіть якомога більше запитів у різні інстанції;
- Якщо йдете в туалет, проводьте там більше часу;
- Використовуйте більше ліків та перев’язочних матеріалів, ніж необхідно…
"Російська пропаганда зображає проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує фахової психологічної допомоги", - підсумовують у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України
- В Україні запрацює новий швидкий механізм конфіскації майна політиків, чиновників, багатих людей, які стали колаборантами або напряму працювали на Росію
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