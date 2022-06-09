У Мін'юсті обіцяють швидкий механізм конфіскації майна колаборантів

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Спочатку РНБО застосовуватиме санкції до певного кола суб’єктів, які загрожують територіальній цілісності та безпеці нашої держави. Це може бути як бізнес юридичної особи, так і фізичні особи, наприклад, політики чи чиновники, чи просто багаті люди, які собі дозволили колабораціонізм, або ж напряму працювали на Росію або ж є чиновниками російськими. Щодо таких осіб збирається доказова база щодо їх співпраці з Росією чи підтримки російської агресії", - роз'яснив Денис Малюська.

Він уточнив, що одразу після цього Мін'юст подаватиме документи до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"Вищий антикорупційний суд розглядає справу. Такий розгляд триватиме не більше 5 робочих днів. Відповідно, це буде швидкий розгляд, там є часові ліміти. А також процедурні механізми, які забезпечують неможливість затягування судового процесу. Після набранням чинності рішення ВАКС майно переходитиме в дохід держави", - розповів очільник Міністерства юстиції.

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