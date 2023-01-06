На Харківщині затримали колаборанта, який допомагав росіянам будувати блокпости

Про це поінформувала пресслужба СБУ на фейсбуці.

Зазначається, що правоохоронці затримали зрадника, який підтримав окупантів у Балаклії, Харківщина.

Чоловіка призначили головою окупаційного "дорожньо-ремонтного підприємства", обіймаючи цю посаду він організовував ремонт доріг для перекидання колон військової техніки росіян на східний фронт.

Крім того, колаборант давав указівки будувати російські блокпости і розфарбовувати зупинки автотранспорту в триколор окупантів.

Зокрема, зрадник намагався залучити місцевих мешканців до лав його "установи", обіцяючи лояльне ставлення загарбників та винагороду в рублях.

Нині чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, У 2022 році Державне бюро розслідувань оголосило підозри майже 500 фігурантам у провадженнях щодо державної зради та колабораційної діяльності під час війни з РФ.

Чотирьох агентів Росії, які збирали та передавали ворогові інформацію про енергооб'єкти Донеччини та бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS, засудили на строк від 6 до 8 років позбавлення волі.

4 січня повідомили, що Служба безпеки України викрила чоловіка, який збирав розвідувальні дані про українських захисників у прикордонних районах на півночі України та передавав їх білоруським спецслужбам.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb