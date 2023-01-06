На Харківщині затримали колаборанта, який допомагав росіянам будувати блокпости
У Балаклії, Харківська область, правоохоронці затримали колаборанта, який організовував відновлення доріг для окупантів та будівництво блокпостів
Про це поінформувала пресслужба СБУ на фейсбуці.
Зазначається, що правоохоронці затримали зрадника, який підтримав окупантів у Балаклії, Харківщина.
Чоловіка призначили головою окупаційного "дорожньо-ремонтного підприємства", обіймаючи цю посаду він організовував ремонт доріг для перекидання колон військової техніки росіян на східний фронт.
Крім того, колаборант давав указівки будувати російські блокпости і розфарбовувати зупинки автотранспорту в триколор окупантів.
Зокрема, зрадник намагався залучити місцевих мешканців до лав його "установи", обіцяючи лояльне ставлення загарбників та винагороду в рублях.
Нині чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
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