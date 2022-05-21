Про це інформує на сторінці у фейсбуці начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

На Харківщині знайшли шість трупів в одязі військових РФ, серед них виявили підполковника Герасимова В.С.

"До нас надійшли повідомлення, що знайдені могили на різних вулицях без будь-яких знаків, окрім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили – для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур", – пише Сергій Болвінов.

Начальник Слідчого управління додав, що окупанти не зацікавлені у тому, щобзабирати тіла своїх побратимів.

ФСБ просить в уряду РФ більше грошей на поховання російських військових.

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