На Харківщині знайшли декілька поховань загарбників, серед них підполковник
У Золочівському районі Харківської області виявили декілька поховань окупантів, зокрема виявили тіло підполковника Герасимова
Про це інформує на сторінці у фейсбуці начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
На Харківщині знайшли шість трупів в одязі військових РФ, серед них виявили підполковника Герасимова В.С.
"До нас надійшли повідомлення, що знайдені могили на різних вулицях без будь-яких знаків, окрім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили – для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур", – пише Сергій Болвінов.
Начальник Слідчого управління додав, що окупанти не зацікавлені у тому, щобзабирати тіла своїх побратимів.
- ФСБ просить в уряду РФ більше грошей на поховання російських військових.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.24
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.9
- Актуальне
- Важливе