Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Останнім часом ми бачимо значну зміну ситуації. Ми бачимо, що проти нас зайшли нові й свіжі сили ворога. Вони готуються до активних дій. Тривають важкі бої, потужні обстріли артилерією наших позицій та населених пунктів. Це внаслідок того, що вони отримали підкріплення, проти нас зайшла нова БТГ", - наголосила Чашка.

Також заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" додала, що ситуація з нашого боку також суттєво змінюється.

"Ми отримаємо ще більше озброєння та вже відчуваємо, що за спиною стоїть важка далекобійна артилерія, яка допомагає. Будь-які спроби ворога, які вони роблять у нашому напрямку, нами активно припиняються. Чим більше на Харківщині ми знищимо ворога, тим менше противник матиме можливостей діяти у найгарячіших точках Сєвєродонецька, Бахмута, Лисичанська. Це змінює ситуацію на всьому фронті Донецької та Луганської областей", - підсумувала Чашка.

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