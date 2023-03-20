На Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні і втратив гомілку
Уранці 20 березня поблизу села Мала Олександрівка Херсонської області 35-річний чоловік натрапив на ворожу вибухівку у лісі
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Постраждалий отримав важку травму - втратив ліву гомілку. Наразі лікарі його оперують", - ідеться в повідомленні.
В ОВА закликали громадян не нехтувати правилами мінної безпеки.
- Уранці 17 березня у Чернігівській області трактор наїхав на ворожу міну, внаслідок чого водій дістав поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.28
Купівля 38.28Продаж 39.06
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.18
- Актуальне
- Важливе