На Херсонщині чоловік відкрив стрілянину в полі та погрожував працівникам

Про це передає пресслужба поліції області.

Так, подія сталася із робітниками в полі, що належить Зеленопідській територіальній громаді Каховського району.

"На поле приїхав невідомий чоловік на позашляховику, погрожував працівникам та пошкодив їх мототранспорт й сільськогосподарську техніку. Все це супроводжувалося пострілами з карабіну. Поліцейським вдалося упродовж кількох годин затримати зловмисника та роззброїти його", - йдеться в повідомленні.

Наразі він в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України перебуває в умовах ізолятора тимчасового тримання.

"Першим про подію в поліцію повідомив фермер, який обслуговує поле. Він розповів, що побачив пошкоджені трактор з причепом і мопеди, а робітників ніде не було, їх телефони не відповідали", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У цей час зі сторони іншого поля вийшли двоє наляканих робітників, які розповіли обставини.

За їх словами, в поле на білому позашляховику марки "Лінкольн" приїхав невідомий чоловік, почав погрожувати їм і сказав, що їх роботодавець винен йому гроші. Потім невідомий металевим прутком потрощив сільськогосподарську техніку, після чого дістав з машини карабін та зробив кілька пострілів вгору.

Зловмисником виявився 36-річний житель Нової Каховки. Раніше він був судимий за грабіж, погрозу вбивством та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Так, чоловік пояснив, що хотів помститися своєму компаньйону по агробізнесу, який нібито постачає йому неякісні товари, постійно винен гроші і через це між ними виникають конфлікти.

"Чоловік планував пошкодити сільськогосподарську техніку, але точно не знав, яке поле належить компаньйону. І врешті, як виявилося, правопорушник помилився полями та завдав шкоди зовсім іншому фермерові", - йдеться в повідомленні.

Нині зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років). Вирішується питання про вручення затриманому підозри в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

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