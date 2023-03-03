Про це повідомила пресслужба поліції області.

"Усе сталося в селі Зміївка Бериславського району, де під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції, яка їхала на виклик, а також волонтери, які прямували в село евакуювати пенсіонерку та везли гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що відбулося пряме влучання снаряду в автівку. Від машини залишилася лише купа металу.

"Першими пораненим допомогли військовослужбовці ЗСУ. Волонтерів із тяжкими пораненнями бійці доставили в лікарню. Поліцейські ж самостійно дісталися медзакладу, де у них діагностували контузії та забої головного мозку", - розповіли правоохоронці.