На Херсонщині машина з волонтерами потрапила під обстріл: трьох людей госпіталізували
На Херсонщині поліцейські та автомобіль із волонтерами з Кривого Рогу потрапили під ворожий обстріл. Трьох людей із тяжкими пораненнями доставили в лікарню
Про це повідомила пресслужба поліції області.
"Усе сталося в селі Зміївка Бериславського району, де під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції, яка їхала на виклик, а також волонтери, які прямували в село евакуювати пенсіонерку та везли гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що відбулося пряме влучання снаряду в автівку. Від машини залишилася лише купа металу.
"Першими пораненим допомогли військовослужбовці ЗСУ. Волонтерів із тяжкими пораненнями бійці доставили в лікарню. Поліцейські ж самостійно дісталися медзакладу, де у них діагностували контузії та забої головного мозку", - розповіли правоохоронці.
- Два дні тому 34-річний волонтер із Кривого Рогу потрапив під щільний ворожий вогонь на Херсонщині й дістав осколкові поранення руки з неповною ампутацією предпліччя, складні перелами руки та ноги.
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