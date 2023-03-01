Росіяни обстріляли Чорнобаївку: поранено однорічного хлопчика

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик. Зараз карета “швидкої” везе малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя", - ідеться в повідомленні.

В ОВА уточнили, що малюк у середньому стані тяжкості, уламки скла ушкодили йому обличчя.

Тим часом у селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку дістали поранення двоє чоловіків. Зокрема, у 54-річного мешканця області - осколкове поранення стопи. Другий постраждалий - волонтер із Кривого Рогу, йому дісталося більше. За даними ОВА, 34-річний чоловік потрапив під щільний ворожий вогонь і дістав осколкові поранення руки з неповною ампутацією предпліччя, складні перелами руки та ноги.

Постраждалих госпіталізовано до Бериславської лікарні.