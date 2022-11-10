На Херсонщині нема потреби у швидкому наступі ЗСУ. Слід активно бити по скупченню техніки РФ на правобережжі, - Згурець
На Херсонщині потрібно активно гатити по окупантах і їхній техніці, адже ці дії здатні спричинити паніку в РФ і згорнути їхню оборону
Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
"Я навіть не бачу потреби у швидкому наступі. Зараз треба й далі продовжувати активні удари по скупченню ворожих техніки й сил, яке відбуватиметься на правому березі, де росіяни намагатимуться частину техніки вивести. Це до періоду, коли плановий відхід перейде в паніку", - наголосив він.
Сергій Згурець не виключає, що удари по техніці змусять ворога панікувати та згорнути оборону на правобережжі Херсонщини.
- 9 листопада аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що бої за Херсон будуть засобом для виведення якомога більшої кількості росіян у належному порядку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 39.14Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе