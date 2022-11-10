Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Я навіть не бачу потреби у швидкому наступі. Зараз треба й далі продовжувати активні удари по скупченню ворожих техніки й сил, яке відбуватиметься на правому березі, де росіяни намагатимуться частину техніки вивести. Це до періоду, коли плановий відхід перейде в паніку", - наголосив він.

Сергій Згурець не виключає, що удари по техніці змусять ворога панікувати та згорнути оборону на правобережжі Херсонщини.

9 листопада аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що бої за Херсон будуть засобом для виведення якомога більшої кількості росіян у належному порядку.

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