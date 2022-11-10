Відхід окупантів із Херсона навряд чи стане пасткою для ЗСУ, проте битва за місто не закінчена, - ISW

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ІSW)

Американські аналітики назвали наказ російського військового керівництва своїй армії відійти з правого берега Дніпра (зокрема з Херсона) на лівий новою фазою, де пріоритетом є відведення своїх військ в належному порядку та затримка українських сил, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ.

"Битва за Херсон поки незавершена, - наголошує ІSW, - але армія РФ відступає, а Україна добивається своєї мети".

На думку аналітиків, український контрнаступ на Херсонському напрямку з серпня — зокрема, скоординована кампанія блокування, щоб змусити російські сили відійти через Дніпро без необхідності великих українських наземних наступальних дій — ймовірно, вдався. Українські війська постійно атакували мости через Дніпро, центри постачання російських військ та їхні склади боєприпасів, поєднуючи ці удари з розважливими й успішними наземними атаками на ключові пункти - такі як Давидів Брід. І ця стратегія дала результати.

Так, командувач окупаційних військ РФ в Україні Суровікін публічно визнав, що російські війська не можуть забезпечити своє угруповання в Херсоні та прилеглих районах через українські удари по критично важливих російських лініях постачання. Російські джерела зазначили, що відхід є природним наслідком цілеспрямованих та систематичних українських ударів, які коштували російським військовим на правому березі головних артерій постачання, поступово виснажило їхню загальну силу та можливості.

"Відхід Росії із західного берега Дніпра навряд чи є пасткою, яка має на меті заманити українські війська в складний бій поблизу Херсона, як припускають деякі українські та західні джерела", - міркують в Інституті вивчення війни. І додають, що те, як відбувається відведення російських військ несумісне з кампанією, що має на меті обдурити та заманити українські війська в пастку. Хоча незаперечним є факт, що російське командування намагатиметься уповільнити просування ЗСУ, зокрема в Херсоні, "але ці бої будуть засобом для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному порядку".

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не радіти завчасно новині про відступ російських військ з Херсонщини та наголосив про необхідність дотримуватися інформаційної тиші.

Своєю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою.

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