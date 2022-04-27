На Херсонщині окупанти обстріляли низку населених пунктів: пошкоджено будинки, дитсадки та поранено щонайменше трьох людей

Про це йдеться в телеґрамі Офісу генпрокурора.



"За даними слідства, 25-26 квітня 2022 року військовослужбовці країни-агресора вкотре обстріляли низку населених пунктів області. Ворожими снарядами в селах Киселівка та Томина Балка пошкоджено дитячі садочки, декілька житлових будинків", - зазначили в ОГПУ.



Під час обстрілу Білозерської громади окупанти зруйновали цивільну інфраструктуру, знеструмили житлові будинки. За попередніми даними, щонайменше троє людей отримали осколкові поранення.



Херсонська обласна прокуратура проводить досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори продовжують документувати воєнні злочини Росії.

У Херсоні окупанти розігнали проукраїнський мітинг, унаслідок чого постраждало четверо людей.

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