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Головна війна з Росією На Херсонщині окупанти обстріляли низку населених пунктів: пошкоджено будинки, дитсадки та поранено щонайменше трьох людей

На Херсонщині окупанти обстріляли низку населених пунктів: пошкоджено будинки, дитсадки та поранено щонайменше трьох людей

27 квітня, 2022 середа
13:43
війна з Росією окупанти обстріляли

Росіяни обстріляли будинки, дитсадки та знищили інфраструктуру в Бідозерській громаді, Киселівці й Томиній Балці на Херсонщині, унаслідок чого поранення отримали щонайменше троє людей

Про це йдеться в телеґрамі Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, 25-26 квітня 2022 року військовослужбовці країни-агресора вкотре обстріляли низку населених пунктів області. Ворожими снарядами в селах Киселівка та Томина Балка пошкоджено дитячі садочки, декілька житлових будинків", - зазначили в ОГПУ.

Під час обстрілу Білозерської громади окупанти зруйновали цивільну інфраструктуру, знеструмили житлові будинки. За попередніми даними, щонайменше троє людей отримали осколкові поранення.

Херсонська обласна прокуратура проводить досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори продовжують документувати воєнні злочини Росії.

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Новини
Херсонщина
окупанти
обстріли
досудове розслідування
снаряди
житлові будинки
дитячі садочки
Офіс генпрокурора
осколкові поранення
воєнні злочини Росії
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