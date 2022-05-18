Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

Повідомляється, що 17 травня російські військові поблизу села Давидів Брід на Херсонщині обстріляли із системи залпового вогню "Град»" колону цивільних автомобілів.

Мирні жителі намагалися проїхати до Бериславського району Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу щонайменше 3 людей загинуло, крім того, 6 осіб отримали тілесні ушкодження різного характеру та ступеню важкості.

Досудове розслідування за вказаним фактом триває.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що за словами першого заступника голови облради на Херсонщині окупанти продовжують масово викрадати та катувати людей

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb