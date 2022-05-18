На Херсонщині окупанти обстріляли з "градів" цивільну автоколону: троє людей загинули, шестеро - поранені
В Херсонській області росіяни обстріляли цивільні автівки з "градів", є постраждалі
Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.
Повідомляється, що 17 травня російські військові поблизу села Давидів Брід на Херсонщині обстріляли із системи залпового вогню "Град»" колону цивільних автомобілів.
Мирні жителі намагалися проїхати до Бериславського району Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу щонайменше 3 людей загинуло, крім того, 6 осіб отримали тілесні ушкодження різного характеру та ступеню важкості.
Досудове розслідування за вказаним фактом триває.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Нагадаємо, що за словами першого заступника голови облради на Херсонщині окупанти продовжують масово викрадати та катувати людей
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.87Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе