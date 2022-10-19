На Херсонщині окупанти окопуються у лісах на лівому березі Дніпра, - політолог Молчанов
Політолог Володимир Молчанов зазначив, що навколо Херсона окупанти будують рубіж оборони
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Окупанти окопуються у населених пунктах Кринки та Козачі Лагері, тобто на лівому березі вздовж Дніпра. Там ліси, там непогано можна ховатися і звідти бити артилерією. Росіяни найбільш небезпечним для себе вважають напрямок на село Львове, яке розташоване західніше Берислава. Там вони вважають ймовірним вихід ЗСУ та удар з півночі. Тому розташовують артилерію, щоб нейтралізувати можливий прорив Дніпра. На Бериславському напрямку у них надійна оборона. Чого не скажеш про оборону центральної ділянки їхнього фронту", - зауважив Молчанов.
За його словами, центральний фланг викликає в окупантів найбільші сумніви.
"Східний фланг - це лінія оборони, яка підготовлена росіянами між Милове і Борозенське. Центральний фланг - це від Борозенського до Інгульця. Від Снігурівки до Станіслава - це їхній лівий фланг. Оборона окупантів раніше базувалася на річці Інгулець, зараз із половини цієї ділянки росіяни змушені відступити та будувати тиловий рубіж. Тому я не впадаю в ейфорію, що противник відступає", - підкреслив Молчанов.
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