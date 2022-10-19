Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти окопуються у населених пунктах Кринки та Козачі Лагері, тобто на лівому березі вздовж Дніпра. Там ліси, там непогано можна ховатися і звідти бити артилерією. Росіяни найбільш небезпечним для себе вважають напрямок на село Львове, яке розташоване західніше Берислава. Там вони вважають ймовірним вихід ЗСУ та удар з півночі. Тому розташовують артилерію, щоб нейтралізувати можливий прорив Дніпра. На Бериславському напрямку у них надійна оборона. Чого не скажеш про оборону центральної ділянки їхнього фронту", - зауважив Молчанов.

За його словами, центральний фланг викликає в окупантів найбільші сумніви.

"Східний фланг - це лінія оборони, яка підготовлена росіянами між Милове і Борозенське. Центральний фланг - це від Борозенського до Інгульця. Від Снігурівки до Станіслава - це їхній лівий фланг. Оборона окупантів раніше базувалася на річці Інгулець, зараз із половини цієї ділянки росіяни змушені відступити та будувати тиловий рубіж. Тому я не впадаю в ейфорію, що противник відступає", - підкреслив Молчанов.

Очільник Херсонської ОВА застерігає мирних жителів від "евакуації" до Росії, адже на тлі успіхів ЗСУ - окупанти хочуть взяти українців у заручники та прикритися живим щитом

19 жовтня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що окупанти готують провокації з обстрілами Херсону.

Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що усі підрозділи "адміністрації" Херсонської області переїжджають на лівий берег річки Дніпро.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb