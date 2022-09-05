Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі.

"Переважна більшість шкіл, що опинилися на тимчасово окупованій території Херсонської області, відмовилися працювати за так званими російськими програмами. Тепер окупанти намагаються підкупити батьків безплатним харчуванням та виплатами, а українським вчителям погрожують каральними заходами", - пише Братчук.

Представники Руху Опору Південь УДА нагадують вчителям, які погоджуються на співпрацю з росіянами, про відповідальність щодо участі у колаборантській діяльності.

"Так, одному з тих, хто погодився очолити школу в окупації, на подвір'я принесли... траурний вінок. Вчитель від співпраці з ворогом після такого "подарунку" відразу відмовився", - йдеться у повідомленні.

У школах Маріуполя росіяни обшукують і грабують учнів, не пускають до них батьків і прославляють російську окупацію.

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