На Херсонщині окупанти погрожують учителям і намагаються підкупити батьків, щоб запустити навчання за програмою РФ, - ОВА
Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються підкупити батьків безплатним харчуванням та виплатами, а українським вчителям погрожують каральними заходами
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі.
"Переважна більшість шкіл, що опинилися на тимчасово окупованій території Херсонської області, відмовилися працювати за так званими російськими програмами. Тепер окупанти намагаються підкупити батьків безплатним харчуванням та виплатами, а українським вчителям погрожують каральними заходами", - пише Братчук.
Представники Руху Опору Південь УДА нагадують вчителям, які погоджуються на співпрацю з росіянами, про відповідальність щодо участі у колаборантській діяльності.
"Так, одному з тих, хто погодився очолити школу в окупації, на подвір'я принесли... траурний вінок. Вчитель від співпраці з ворогом після такого "подарунку" відразу відмовився", - йдеться у повідомленні.
- У школах Маріуполя росіяни обшукують і грабують учнів, не пускають до них батьків і прославляють російську окупацію.
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