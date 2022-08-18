Про це інформує Поліція Херсонської області.

Рашисти зі зброєю увірвалися до будинку мирного жителя та викрали його

"У Херсоні озброєні військові РФ вдерлися до оселі 45-річного місцевого жителя. На території домоволодіння окупанти провели незаконний обшук, в гаражі знайшли прапор України, після чого військові зв’язали чоловіку руки, закрили обличчя, помістили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також російські окупанти викрали голову Верхньорогачицької територіальної громади. Жінка відмовилася співпрацювати з рашистами. Посадовицю забрали з власної домівки.

Місцеперебування викрадених українців невідоме.

Раніше на Херсонщині окупанти викрали голову Зеленопідської територіальної громади Олену Пелешок.

6 серпня колаборанта Володимира Сальдо, який "очолював" окуповану Херсонщину, доправили літаком до Москви та поклали до відділення токсикології.

У загарбаному Росією місті Нова Каховка Херсонської області стріляли з пістолета в місцевого колаборанта Віталія Гуру.

У тимчасово окупованій Херсонській області росіяни готуються до проведення "референдуму", пенсіонерам роздають гроші, а молоді обіцяють безкоштовне навчання.

Секретар Херсонської міської ради Галина Лугова переконана, що окупанти самі рано чи пізно ліквідують усіх колаборантів, які перейшли на їхню сторону.

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