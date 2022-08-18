На Херсонщині окупанти викрали місцевого жителя та голову громади
У тимчасово окупованій Херсонській області російські загарбники викрали місцевого жителя та голову Верхньорогачицької громади
Про це інформує Поліція Херсонської області.
Рашисти зі зброєю увірвалися до будинку мирного жителя та викрали його
"У Херсоні озброєні військові РФ вдерлися до оселі 45-річного місцевого жителя. На території домоволодіння окупанти провели незаконний обшук, в гаражі знайшли прапор України, після чого військові зв’язали чоловіку руки, закрили обличчя, помістили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Також російські окупанти викрали голову Верхньорогачицької територіальної громади. Жінка відмовилася співпрацювати з рашистами. Посадовицю забрали з власної домівки.
Місцеперебування викрадених українців невідоме.
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