Росіяни викрали голову громади на Херсонщині

Про це повідомила Каховська міська територіальна громада у facebook.

"5 серпня, близько 14.00, зі свого будинку озброєні військові рф викрали голову Зеленопідськоі сільської територіальної громади Каховського району Олену Пелешок", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти викрали водія сільради, але згодом його відпустили. Наразі місцеперебування Олени Пелешок невідоме.

6 серпня колаборанта Володимира Сальдо, який "очолював" окуповану Херсонщину, доправили літаком до Москви та поклали до відділення токсикології.

У загарбаному Росією місті Нова Каховка Херсонської області стріляли з пістолета в місцевого колаборанта Віталія Гуру.

У тимчасово окупованій Херсонській області росіяни готуються до проведення "референдуму", пенсіонерам роздають гроші, а молоді обіцяють безкоштовне навчання.

Секретар Херсонської міської ради Галина Лугова переконана, що окупанти самі рано чи пізно ліквідують усіх колаборантів, які перейшли на їхню сторону.

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