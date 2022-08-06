Росіяни викрали голову громади на Херсонщині
На Херсонщині окупанти викрали голову Зеленопідської територіальної громади Олену Пелешок
Про це повідомила Каховська міська територіальна громада у facebook.
"5 серпня, близько 14.00, зі свого будинку озброєні військові рф викрали голову Зеленопідськоі сільської територіальної громади Каховського району Олену Пелешок", - йдеться у повідомленні.
Також окупанти викрали водія сільради, але згодом його відпустили. Наразі місцеперебування Олени Пелешок невідоме.
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