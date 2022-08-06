Росіяни самі ліквідують колаборантів, - секретар Херсонської міськради Лугова
Секретар Херсонської міської ради Галина Лугова переконана, що окупанти самі рано чи пізно ліквідують усіх колаборантів, які перейшли на їхню сторону
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".
"Інформація по колаборанту Володимиру Сальдо не підтверджена. Цю інформацію обговорюють в мережі, але офіційних підтверджень про те, що саме спровокувало його хворобу, немає", - розповіла Лугова.
Секретар Херсонської міської ради переконана, що така доля чекає кожного колаборанта, який пішов на співпрацю з російськими окупантами.
"Я переконана, що росіяни використають колаборантів, як відпрацьований матеріал та позбудуться їх. Колаборанта Сальдо було вивезено до окупованого Криму, щоб не посіяти паніку серед решти зрадників. Його лікуватимуть в Росії, а потім там же і ліквідують. Це моя особиста думка", - додала вона.
- 5 серпня російські ЗМІ повідомляли, що призначеного окупантами "керівника" Херсонської області Володимира Сальдо госпіталізували та ввели у стан медикаментозної коми.
- 6 серпня колаборанта Володимира Сальдо, який "очолював" окуповану Херсонщину, доправили літаком до Москви та поклали до відділення токсикології.
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