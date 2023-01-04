На Херсонщині окупанти влаштували рейд по будинках українців. Перевіряли техніку і приватні листування, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Точкові удари по базах розташування солдат ворога та і їх командування змушує окупантів божеволіти від параної. Ворог посилює репресивну машину, сподіваючись, що якщо депортує або затримає якомога більше місцевого населення, то удари припиняться", - йдеться у матеріалі.

У Каховському районі, Херсонська область, окупанти провели рейд будинками українців. Терористи перевіряли техніку і перечитували приватні листування з родичами в Україні, намагались знайти факти передачі інформації.

На Луганщині росіяни заблокували село Титарівка. Там обмежено виїзд та в’їзд у населений пункт. Росіяни також затримали десятки місцевих в підозрі в роботі на ЗСУ.

"Росіяни не розуміють, що майже кожен місцевий житель розцінює його як ворога, що в купі з розвіданими набутими іншими шляхами та сучасною технікою ураження робить окупантів приреченими на смерть", - пише ЦНС.

4 січня повідомлялось, що російські загарбники у тимчасово окупованому Криму готуються до нової хвилі мобілізації.

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