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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На Херсонщині окупанти влаштували рейд по будинках українців. Перевіряли техніку і приватні листування, - ЦНС

На Херсонщині окупанти влаштували рейд по будинках українців. Перевіряли техніку і приватні листування, - ЦНС

4 січня, 2023 середа
20:51
війна з Росією Окупанти, Херсонщина

Російські терористи посилюють репресії на тимчасово окупованих територіях Херсонської і Луганської областей

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Точкові удари по базах розташування солдат ворога та і їх командування змушує окупантів божеволіти від параної. Ворог посилює репресивну машину, сподіваючись, що якщо депортує або затримає якомога більше місцевого населення, то удари припиняться", - йдеться у матеріалі.

У Каховському районі, Херсонська область, окупанти провели рейд будинками українців. Терористи перевіряли техніку і перечитували приватні листування з родичами в Україні, намагались знайти факти передачі інформації.

На Луганщині росіяни заблокували село Титарівка. Там обмежено виїзд та в’їзд у населений пункт. Росіяни також затримали десятки місцевих в підозрі в роботі на ЗСУ. 

"Росіяни не розуміють, що майже кожен місцевий житель розцінює його як ворога, що в купі з розвіданими набутими іншими шляхами та сучасною технікою ураження робить окупантів приреченими на смерть", - пише ЦНС.

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Україна
Росія
російська армія
Луганщина
тероризм
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Каховка
Військові новини
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