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На Херсонщині псевдораднику голови "ДНР" повідомили про підозру через викрадення та побиття журналіста

10 червня, 2022 п'ятниця
12:01
Кримінал ДНР

Псевдораднику голови "ДНР" повідомили про підозру у жорстокому поводженні з мирними жителями тимчасово окупованих території Херсонщини та порушеннях законів війни. Відомо, що за наказом зловмисника викрали та знущалися з журналіста газети "Новий день"

Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Підозрюваний на посаді, так званого радника голови "ДНР", керував незаконним збройним формуванням на території Каховського району, що на Херсонщині. У змові з іншим представником загарбницької влади наказав підлеглим викрасти журналіста газети "Новий день" за його проукраїнську позицію та діяльність.

12 березня військові РФ застосовуючи силу затримали журналіста і перевезли захоплений райвідділ поліції. Потерпілого прикували кайданками до батареї, допитували, погрожували, били та утримували тиждень, потім відпустили. Журналіст внаслідок таких дій отримав ушкодження різного ступеню.

Зловмиснику повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з мирними жителями та інших порушеннях законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

  • На Херсонщині загарбник розстріляв беззбройне подружжя у їхньому власному дворі.
  • СБУ викрила в колабораціонізмі колишнього народного депутата України, який ще є заслуженим юристом, та депутатку Херсонської міськради від ОПЗЖ. Зрадники співпрацювали з російськими окупантами, "здавали" патріотів, співпрацювали з ФСБ і навіть створили у Херсоні псевдо-військово-цивільну адміністрацію. Зловмисникам повідомлено про підозру.
  • Дмитро Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдо референдум щодо утворення "ХНР".

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Офіс генерального прокурора
новини Херсонщини
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