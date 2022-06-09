Про це інформує в фейсбуці Управління СБУ в Херсонській області.

З перших дві окупації Херсонщини на бік рашистів перейшли два можновладці.

Колишній народний депутат України ІІ та ІІІ скликань та заслужений юрист України створив компанію зрадників, які допомогли зібрати списки мирних українців для звіту рашистам. Крім того, посприяв створенню в Херсоні псевдо військово-цивільної адміністрації, яка нині керує регіоном.



Також до колабораціоністської діяльності долучилася депутатка Херсонської міської ради від партії "ОПЗЖ" та підприємиця. Окрім збору інформації про ЗСУ продовжує свою фінансово-господарську діяльність в Херсоні.



"Співпрацюючи з ворогом їй вдалося зберегти свій бізнес і наразі вона продовжує збагачуватися на стражданнях херсонців.



Обом фігурантам кримінальних проваджень повідомлено про підозру у державній зраді. Вони будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.



Зрадникам загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

За день до вторгнення Росії на територію України, 23 лютого, тоді ще нардеп Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. 3 березня "Опозиційна платформа – За життя" виключила його зі своїх лав.

6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві в державній зраді й анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.

10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.

10 травня слідчі Державного бюро розслідувань закінчили розслідування відносно колишнього народного депутата Іллі Киви за антиукраїнські дії, обвинувальний акт скерували до суду.

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