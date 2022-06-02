Про це інформує в фейсбуці Херсонська обласна прокуратура.

1 червня цього року у смт Високопілля, що на Херсонщині невстановлений військовий РФ розстріляв беззбройне місцеве подружжя у власному дворі. Від отриманих поранень чоловік та жінка загинули на місці.

"Вказані дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення.

Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та ідентифікації особи зловмисника", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські окупанти продовжують переслідувати та залякувати кримських татар, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема після обшуків у помешканні подружжя Мамеда Мусаєва і Тетяни Базирової викрали.

Ще три країни приєдналися до міжнародної слідчої групи, яка розслідує ймовірні військові злочини в Україні, а у Києві відкриють офіс Міжнародного кримінального суду.

Він нагадав, що 17 травня до України було скеровано найбільшу кількість експертів, співробітників Офісу та спеціалістів із Нідерландів за всю історію існування Офісу прокуратури МКС.

У вівторок, 31 травня, український суд визнав двох російських солдатів винними у воєнних злочинах за обстріли цивільних будівель і засудив обох до 11 з половиною років позбавлення волі.

Стало відомо про нові факти зґвалтувань і сексуального насильства в інших формах, які коять рашисти над мешканцями окупованих територій Херсонської області.

Перший вирок російським окупантам за воєнні злочини на території України було оголошено 23 травня. Солом'янський районний суд Києва засудив російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині.

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