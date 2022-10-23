На Херсонщині російські мобіки не мають належного взуття, одягу й стріляють по своїм

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

"Так, на Херсонському напрямку, відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження", - йдеться у дописі.

Окрім цього, також відомо, що мобілізований особовий склад російських окупаційних військ відправляється на війну з огляду оперативної обстановки: командування не зважає на рівень їх підготовленості.

Таким чином російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту. Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки "дружнього вогню" між підрозділами противника.

Раніше повідомлялося, що військовий з Якутії розповів про те, що всі національні меншини відправляють на передову, а росіян - в окопи.

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