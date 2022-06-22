Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Херсонщина

На фоні обстрілів та бойових дій, продовжується тиск окупантів на освітян та медиків, триває викрадення активістів, журналістів, громадських діячів.

Російські окупанти та місцеві колоборанти продовжують просувати пропаганду про входження Херсонської област до Росії.

Але щодня на Херсонщині з’являються все більше українських прапорів і надписів, що Херсон — це Україна.

22 червня повідомлялось, що в Одеській області проводяться контрдиверсійні заходи з пошуку прихованих агентів та адептів "русского мира".

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