На Херсонщині скоротили комендантську годину
З 24 березня на території Херсонської області діятиме новий час комендантської години
Про це інформує голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Від п'ятниці на Херсонщині комендантська година розпочинатиметься о 20:00 та триватиме до 06:00.
У час комендантської години жителям області заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях.
Нагадаємо, 16 листопада 2022 року на Херсонщині запровадили комендантську година, що триватиме з 19:00 до 06:30.
Також у регіоні від 13 до 17 березня через можливу присутність ДРГ запровадили подовжену комендантську годину з 17:00 і до 06:30. Тоді очільник ОВА наголосив, що нововведення необхідне з метою недопущення жертв серед цивільного населення під час контрдиверсійних заходів.
З 15 березня в Херсонській області дозволили продаж алкоголю з 10 до 15 години у місцях оптової, роздрібної торгівлі та в ресторанах, дозвіл триватиме місяць.
Крім того, з 26 березня у Києві зміниться час комендантської години - з 00:00 до 05:00; громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше. А з 27 березня дозволять продавати у магазинах алкоголь з 11:00 до 21:00. Раніше купити спиртні напої можна було лише до 19 години.
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