Про це поідомили ВМС ЗСУ в телеграмі.

"7 вересня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту", - зауважили в українській армії.

Артилеристи й морпіхи ВМС ЗСУ знищили два російські танки, реактивну систему залпового вогню, 5 самохідних гаубиць "Мста-С", дві пускові установки та радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу С-400 загарбників.

8 вересня ЗСУ показали, як знищили дроном російський мінометний боєкомплект.

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