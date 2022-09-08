На Херсонщині та Донеччині ВМС ЗСУ знищили два танки, 5 самохідних гаубиць і радіолокаційну станцію ЗРК росіян
На Херсонщині й Донеччині 7 вересня ВМС ЗСУ знищили 5 самохідних гаубиць, два танки, РСЗВ і радіолокаційну станцію ЗРК С-400 росіян
Про це поідомили ВМС ЗСУ в телеграмі.
"7 вересня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту", - зауважили в українській армії.
Артилеристи й морпіхи ВМС ЗСУ знищили два російські танки, реактивну систему залпового вогню, 5 самохідних гаубиць "Мста-С", дві пускові установки та радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу С-400 загарбників.
- 8 вересня ЗСУ показали, як знищили дроном російський мінометний боєкомплект.
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