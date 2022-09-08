English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Херсонщині та Донеччині ВМС ЗСУ знищили два танки, 5 самохідних гаубиць і радіолокаційну станцію ЗРК росіян

На Херсонщині та Донеччині ВМС ЗСУ знищили два танки, 5 самохідних гаубиць і радіолокаційну станцію ЗРК росіян

8 вересня, 2022 четвер
12:59
війна з Росією втрати ворога

На Херсонщині й Донеччині 7 вересня ВМС ЗСУ знищили 5 самохідних гаубиць, два танки, РСЗВ і радіолокаційну станцію ЗРК С-400 росіян

Про це поідомили ВМС ЗСУ в телеграмі.

"7 вересня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту", - зауважили в українській армії.

Артилеристи й морпіхи ВМС ЗСУ знищили два російські танки, реактивну систему залпового вогню, 5 самохідних гаубиць "Мста-С", дві пускові установки та радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу С-400 загарбників.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Військові новини
Читайте також:
путін путлер
5 вересня, 2022 понедiлок
Останні заяви Путіна означають, що в РФ не виключають переходу до загальної мобілізації, - політолог Шлінчак
7 вересня, 2022 середа
Українських ракетників, які потопили російський військовий корабель "Василий Бех", готували у США, - Пентагон
Київ оборона війна
7 вересня, 2022 середа
Залужний припустив, що Росія може знову атакувати Київ
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.68
  • EUR
    Купівля 39.37
    Продаж 40.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
8 вересня
14:17
Оновлено
Ракетний обстріл Харкова
Окупанти обстріляли житлові квартали Харкова: загинуло 2 людини, ще 5 отримало поранення
14:14
Наталка Діденко
Дощі та +22 °С: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на 9 вересня
13:57
Латвія
Латвія може розмістити українців у санаторіях, що належать громадянам РФ і Білорусі, - ЗМІ
13:56
Оновлено
Ентоні Блінкен у Києві
Додаткові $2 млрд на боротьбу Європи з агресією РФ: держсекретар США Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом
13:48
Мелітополь
У Мелітополі партизани підірвали дім колаборанта Онищука, - мер
13:45
Ексклюзив
окупанти танк
Росіяни активно підтягують до Криму свої резерви та гелікоптерами контролюють місця компактного проживання кримських татар на півострові, - член Меджлісу Барієв
13:40
Григорій Ніколаєв
"Денацифікувася й демілітаризувався": на війні РФ проти України ліквідували командира роти окупантів, - офіцер ЗСУ Штефан
13:32
корабль із зерном
Зранку 8 вересня з українських портів вийшли ще 5 суден із зерном
13:28
Секретарка Каховської міської ради Ірина Гончарова
Воєнні злочини РФ на Херсонщині: у Новій Каховці озброєні окупанти викрали секретарку міської ради та її чоловіка
13:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 вересня: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
13:12
на фото: фейк
Росіяни створили фейковий сайт для дискредитації Зеленського у країнах Західної Європи
13:11
Ексклюзив
на фото: судно
При збереженні морських коридорів розраховуємо на експорт 6,5 млн тонн українського врожаю, - міністр агрополітики та продовольства Сольський
12:49
Христя Фріланд
Генсеком НАТО може стати етнічна українка Христя Фріланд, - CBC News
12:36
окупанти
Спроби стримати українські війська уповільнюють російську армію, - британська розвідка
12:23
на фото: військова техніка
Білорусь почала військові навчання "зі звільнення територій, захоплених противником"
12:14
Окупанти били по двох районах Миколаївщини упродовж минулої доби, обстріли кількох громад тривають
12:12
ЗСУ показали, як дроном знищили російський боєкомплект
11:57
снаряд Excalibur
Пентагон надав Україні свій найточніший артилерійський снаряд Excalibur з GPS-наведенням, - Bloomberg
11:57
Ллойд Остін
Остін в Рамштайні: Україна має отримувати зброю безперебійно, допомога на $675 млн включатиме ракетні, артилерійські і протитанкові засоби
11:53
Запоріжжя
У Запорізькій області окупанти впродовж доби зруйнували 27 цивільних об'єктів
11:24
Джо Байден
Загроза втручання у вибори: Байден на рік продовжив надзвичайний стан у США
11:08
У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.
Окупанти вночі обстріляли центр Авдіївки, палац культури у Бахмуті і елеватор у Костянтинівській громаді
11:07
G20
Індонезія готова організувати зустріч Зеленського і Путіна на саміті G20, - посол країни Таварес
10:57
Ексклюзив
Ramstein Рамштайн
Рамштайн-5 буде мати стратегічний підхід довгострокової військової допомоги, який вплине на структурні зміни в українській армії, - Згурець
10:42
Джо Байден
Байден проведе відеосаміт з союзниками щодо подальшої підтримки України - Bloomberg
10:30
Анонс
"Динамо" - "Фенербахче", Ліга чемпіонів
"Фенербахче" - "Динамо". Які шанси киян вдруге покарати команду "прихильників" Путіна
10:25
Оленівка
Примусове оголення, допити про сім'ю: керівництво ООН заявило про численні порушення прав українців у фільтраційних таборах РФ
09:53
Ексклюзив
школа окупант
На Запоріжжі окупанти відправляють до школярів поліцейських-колаборантів, перетворюючи школи на центри пропаганди, - депутатка райради Сисоєва
09:51
фейк фейкові новини
Захід "позбавляє інші країни суверенітету та підкорює своїй волі", а Україна "не дає людям добровільно обрати напрям евакуації": РФ поширює нові фейки
09:39
Харків
Минулої доби росіяни обстріляли чотири райони Харківщини, є постраждалі
09:16
Інфографіка
На фото втрати окупантів
РФ втратила близько 51,2 тис. військових, 2112 танків, 239 літаків і 1226 систем артилерії за час масштабної війни, - Генштаб ЗСУ
08:55
на фото: зруйнований дім
На Донеччині російські окупанти за добу вбили 7 і поранили 2 мирних жителів
08:43
на фото: зруйнований дім
Вночі росіяни гатили по Дніпропетровщині з реактиної та важкої артилерії: пошкоджені приватні будинки, обірвана лінія електропередач
08:40
Микола Княжицький
Для чого потрібна гуманітарна деколонізація?
08:38
росія прапор занепад
Фільтраційні табори для українців контролюють особисто працівники адміністрації Путіна, - Держдеп США
08:15
Ексклюзив
путін путлер
РФ тримає у заручниках двох громадян США, тому Байден не робить символічного кроку - визнання Росії спонсором тероризму, - професор Айзенберг
08:00
"Дніпро-1" - "Верес"
"Дніпро-1" - "АЗ Алкмар": де та коли дивитись матч українців у Лізі конференцій
07:46
Ллойд Остін
"Те, що потрібно українцям": США оголосять про новий пакет допомоги під час зустрічі на авіабазі Рамштайн
07:27
Упродовж доби ЗСУ знищили два ворожі Су-25, два гелікоптери, склад пального, командний пункт і вразили скупчення росіян
07:14
Огляд
"Снайпер. Білий ворон"
Яке кіно, коли війна… А отаке! 
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV