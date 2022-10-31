На Херсонщині українські захисники за три хвилини знищили два ударні гелікоптери армії РФ
Сьогодні близько сьомої години вечора над Херсонською областю ЗСУ за три хвилини ліквідували два ударні гелікоптери Ка-52 російських окупантів
Про це інформує Повітряне командування "Південь".
"31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських вертольоти", - пише пресслужба.
Повідомляється, що це ударні вертольоти Ка-52.
- Російська армія вранці 31 жовтня запустила по Україні пів сотні ракет, із них 44 вдалося приземлити.
- Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 14 ударів.
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