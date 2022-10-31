Про це інформує Повітряне командування "Південь".

"31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських вертольоти", - пише пресслужба.

Повідомляється, що це ударні вертольоти Ка-52.

Російська армія вранці 31 жовтня запустила по Україні пів сотні ракет, із них 44 вдалося приземлити.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 14 ударів.

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