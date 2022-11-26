На Херсонщині від російських обстрілів за добу загинули двоє людей, ще десять - поранені
25 листопада за добу на Херсонщині внаслідок обстрілів військами РФ загинуло двоє мирних жителів, десять зазнали поранень
Про це інформує голова ОВА Ярослав Янушевич.
"Рашисти 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Під ворожим вогнем опинилися мирні населені пункти області", - пише Янушевич.
Повідомляється, що в Херсонському районі під обстріли російських загарбників потрапили населені пункти - Чорнобаївка, Антонівка, Наддніпрянське, Микільське, Зеленівка та Музиківка.
У Херсоні російські снаряди влучили в приватні будинки, торговельний заклад та училище.
Також у Бериславському районі армія РФ обстріляла Берислав, Новоолександрівку, Качкарівку та Костирку.
"На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили 2 жителів Херсонщини", - додав голова ОВА.
Відомо про щонайменше десять людей, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- 23 листопада Росія обстріляла Херсон з артилерії. Загинув 73-річний чоловік
- 24 листопада окупанти 49 разів обстріляли Херсонщину, відомо про 10 загиблих та 54 поранених людей внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі
- Також 24 листопада, українські захисники демілітаризували декілька складів з боєкомплектами окупантів на Херсонщині.
- Станом на 24 листопада на деокупованих Миколаївщині та Херсонщині відпрацьовано 50 місць поховань, було ідентифіковано близько 200 тіл загиблих.
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