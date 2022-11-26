Про це інформує голова ОВА Ярослав Янушевич.

"Рашисти 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Під ворожим вогнем опинилися мирні населені пункти області", - пише Янушевич.

Повідомляється, що в Херсонському районі під обстріли російських загарбників потрапили населені пункти - Чорнобаївка, Антонівка, Наддніпрянське, Микільське, Зеленівка та Музиківка.

У Херсоні російські снаряди влучили в приватні будинки, торговельний заклад та училище.

Також у Бериславському районі армія РФ обстріляла Берислав, Новоолександрівку, Качкарівку та Костирку.

"На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили 2 жителів Херсонщини", - додав голова ОВА.

Відомо про щонайменше десять людей, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.

23 листопада Росія обстріляла Херсон з артилерії. Загинув 73-річний чоловік

24 листопада окупанти 49 разів обстріляли Херсонщину, відомо про 10 загиблих та 54 поранених людей внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі

Також 24 листопада, українські захисники демілітаризували декілька складів з боєкомплектами окупантів на Херсонщині.

Станом на 24 листопада на деокупованих Миколаївщині та Херсонщині відпрацьовано 50 місць поховань, було ідентифіковано близько 200 тіл загиблих.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb