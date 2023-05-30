На Херсонщині на російській вибухівці підірвався риболов
На російській вибухівці підірвався рибалка, який відпочивав на березі річки Інгулець у Бериславському районі Херсонської області. Чоловік втратив частину ноги
Про це інформує Херсонська ОВА.
"На березі річки Інгулець, поблизу селища Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області, 27-річний чоловік постраждав від вибухівки, залишеної російською армією", – пише відомство.
Повідомляється, що через детонацію вибухівки чоловік втратив частину ноги. Риболова доставили до лікарні, де йому надали допомогу.
В адміністрації припускають, що він міг наступити на протипіхотну міну-пелюстку, коли обирав місце для риболовлі.
"Вкотре закликаємо не ігнорувати попередження про мінну небезпеку! Зараз не найкращий час для відвідин водойм, полів, лісосмуг та інших місць, де не працювали сапери", – наголошують в пресслужбі й додають, що ці території потенційно заміновані.
- У Києві чоловік, який рибалив у забороненій зоні, спричинив вимкнення лінії електропередачі й дістав ураження струмом. Його госпіталізували.
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