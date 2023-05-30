Про це інформує Херсонська ОВА.

"На березі річки Інгулець, поблизу селища Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області, 27-річний чоловік постраждав від вибухівки, залишеної російською армією", – пише відомство.

Повідомляється, що через детонацію вибухівки чоловік втратив частину ноги. Риболова доставили до лікарні, де йому надали допомогу.

В адміністрації припускають, що він міг наступити на протипіхотну міну-пелюстку, коли обирав місце для риболовлі.

"Вкотре закликаємо не ігнорувати попередження про мінну небезпеку! Зараз не найкращий час для відвідин водойм, полів, лісосмуг та інших місць, де не працювали сапери", – наголошують в пресслужбі й додають, що ці території потенційно заміновані.