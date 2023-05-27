На Херсонщині виявили зловживання при закупівлі зимової форми для тероборони
Під час проведеного на Херсонщині аудиту щодо закупівлі зимової форми для місцевої тероборони виявлено низку зловживань та недостачу в розмірі 2,3 мільйона гривень
Про це на пресконференції повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"За моїм дорученням у Департаменті цивільного захисту та оборонної роботи проведено аудит щодо використання бюджетних коштів на закупівлю цієї форми. Просто при перерахунку виявлено нестачу на 2 млн 300 тис. грн. Не вистачало штанів і черевиків. Крім цього, було таке, що до 10 лютого всього 7% цієї зимової форми було передано нам, що недопустимо в умовах воєнного стану", - розповів очільник ОВА.
Він додав, що тільки при візуальному огляді курток стало видно, що їх якість дуже відрізняється від заявленої. "Ми побачили, що приблизно на 30% завищена ціна", - додав Прокудін.
За його словами, всі матеріали передано до обласної прокуратури, управління стратегічних розслідувань та поліції. Прокуратура вже почала кримінальне провадження, у ньому фігурують і керівники, які здійснювали цю закупівлю, і постачальник.
- Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада ухвалила оприлюднити ціни незбройних закупівель Міноборони з початку масштабної війни.
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