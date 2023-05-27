Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка На Херсонщині виявили зловживання при закупівлі зимової форми для тероборони

На Херсонщині виявили зловживання при закупівлі зимової форми для тероборони

27 травня, 2023 субота
02:13
Економіка Херсонщина зловживання

Під час проведеного на Херсонщині аудиту щодо закупівлі зимової форми для місцевої тероборони виявлено низку зловживань та недостачу в розмірі 2,3 мільйона гривень

Про це на пресконференції повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За моїм дорученням у Департаменті цивільного захисту та оборонної роботи проведено аудит щодо використання бюджетних коштів на закупівлю цієї форми. Просто при перерахунку виявлено нестачу на 2 млн 300 тис. грн. Не вистачало штанів і черевиків. Крім цього, було таке, що до 10 лютого всього 7% цієї зимової форми було передано нам, що недопустимо в умовах воєнного стану", - розповів очільник ОВА.

Він додав, що тільки при візуальному огляді курток стало видно, що їх якість дуже відрізняється від заявленої. "Ми побачили, що приблизно на 30% завищена ціна", - додав Прокудін.

За його словами, всі матеріали передано до обласної прокуратури, управління стратегічних розслідувань та поліції. Прокуратура вже почала кримінальне провадження, у ньому фігурують і керівники, які здійснювали цю закупівлю, і постачальник.

  • Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада ухвалила оприлюднити ціни незбройних закупівель Міноборони з початку масштабної війни.
Кримінал
Херсонщина
територіальна оборона
Читайте також:
Виталий Портников
26 травня, 2023 п'ятниця
Закликаю політиків і журналістів говорити правду своїм співвітчизникам про можливі варіанти розвитку подій, - Портников
Удар по Дніпру 26 травня 2023
26 травня, 2023 п'ятниця
ППО збила усі крилаті ракети над Києвом. У Дніпрі пошкоджені 3 підприємства й АЗС, є постраждалий. Атака на Україну 26 травня
26 травня, 2023 п'ятниця
Якщо ракета-перехоплювач вдарить по ядерній зброї, ядерного вибуху не буде, - військовий експерт Черник
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.13
    Купівля 37.13
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 40.04
    Продаж 40.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
27 травня
02:41
Мінцифри та НАТО розширюють співпрацю
Мінцифри розширює співробітництво з НАТО у сфері оборонних технологій та інновацій
01:45
танкер
У найбільшого тіньового перевізника нафти з РФ відкликають ліцензію 21 танкера
01:17
Зеленський та сенатор зі США Ліндсі Грем
Зеленський зустрівся з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом
00:53
Кримський міст
"Здійснювали певні заходи": Малюк про причетність СБУ до підриву Кримського моста
00:50
Ексклюзив
Легіон “Свобода России”
Легіон "Свобода Росії" не приховує амбіцій піти на Москву, полк Калиновського називає кінцевою метою Мінськ, - представник Політцентру російської збройної опозиції
00:27
Пашинян та Алієв
Вірменія та Азербайджаном продовжать мирні переговори у Кишиневі, де можливе підписання угоди
00:18
Швеція - НАТО
Швеція все ще сподівається вступити в НАТО до липневого саміту Альянсу, - МЗС
2023, п'ятниця
26 травня
23:53
Ексклюзив
карта Бахмут 22.05.23
Зараз у Бахмуті для росіян дуже складна ситуація, - військовий експерт Світан
23:22
Ексклюзив
суддя
Без якихось змін відновити довіру до Верховного Суду буде складно, - юрист Гришко
23:12
Майкл Мак-Фол
Експосол США в Росії радить всім почати вчити українську
23:12
ракета ATACMS
Надати Україні ATACMS: конгресмени обох партій звернулися до Байдена
23:00
Оновлено
ЗАЕС
Росіяни готують на найближчий час ядерні провокації на ЗАЕС, - розвідка
22:58
Ексклюзив
ФСБ
Росіяни в окупації почали нову хвилю обшуків з тотальними перевірками, - депутат Запорізької облради Лишенко
22:54
Оновлено
У Києві голова одного з райсудів на смерть збив нацгвардійця
У Києві суддя збив на смерть нацгвардійця. Йому оголосили підозру у вчиненні смертельної ДТП у п'яному стані
22:45
Сім футів під кілем! Порошенко привітав всіх, хто під час великої війни долучився до будівництва бронекатера "Буча"
22:23
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Якщо удар по кораблю "Іван Хурс" наш, ЗСУ можуть брати приціл на носії Калібрів: воєнні підсумки тижня
22:11
НАТО
Німеччина розгорне систему ППО Patriot в Литві для захисту саміту НАТО
21:55
Бі-2
Виступав проти вторгнення в Україну: в Росії фронтмена "Бі-2" Єгора Бортника визнали іноагентом
21:52
Огляд
міжнародний огляд
Україна – в НАТО з окупованими територіями, ОДКБ може розпастися. Акценти світових ЗМІ 26 травня
21:51
Володимир Зеленський
Зеленський про надання Україні ППО: модернізуємо оборону швидше, ніж передбачали півроку тому
21:11
НКРЕКП
НКРЕКП пропонує уряду затвердити тариф на електроенергію для населення на рівні 2,88 грн/кВт-г
20:55
Маріуполь
У Маріуполі в районі Азовсталі прогриміли два вибухи, - радник мера
20:33
Графіті Бенксі
У Великій Британії пара витратила понад $250 тисяч, щоб прибрати графіті Бенксі зі свого будинку
20:05
OPINION
Олександра Федорів
Несплачені борги душать. А дароване рідко коли є чистим дарунком
20:02
прапори України та США
Україна здатна перемогти Росію, а світ має все для цього зробити, - Джордж Буш-молодший
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 457-го дня війни: майже півсотні ракет і мільйон патронів від Канади, прикордонники відбили атаку окупантів на Авдіївському напрямку
20:00
Огляд
Шахтар
"Шахтар" - чемпіон? Склад збірної України з футболу та суперниці наших тенісисток на "Ролан Гаррос": Огляд подій українського спорту за 20-26 травня
19:52
Молдова
Посли ЄС погодили санкції проти громадян Молдови, причетних до дестабілізації країни
19:26
Путін Гаага
Експосол США назвав механізм, завдяки якому вдасться притягнути Путіна до відповідальності
19:00
ЗСУ
На Донеччині російські військові грабують приватні будинки під приводом "контрдиверсійних заходів"
18:56
Ексклюзив
російський добровольчий корпус РДК
З'явилося розуміння, що війну можна переносити до РФ і апокаліпсиса не відбудеться, - військовий експерт Черник
18:49
Ексклюзив
Віталій Портников
Закликаю політиків і журналістів говорити правду своїм співвітчизникам про можливі варіанти розвитку подій, - Портников
18:45
Огляд
Платонічне кохання
Від "Місії Кандагар" до "Ризиків і побічних ефектів": що подивитися на вихідних
18:14
Обстріл Донеччини
Росіяни завдали удару авіабомбою по Донеччині: зруйновано клуб, де проводили Нью-Йоркський літературний фестиваль
18:11
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Офіцер ЗСУ Штефан показав нове відео із Залужним і звернувся до російських пропагандистів
18:01
OPINION
Ірина Цілик
"В Україні навіть повітря інше..."
17:53
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ
"Тугий з м'ячем": ексфутболіст МЮ жорстко розкритикував гру Мудрика в останньому матчі "Челсі"
17:52
Папа Римський Франциск
Папа Римський заявив, що повернення Росією окупованих територій в Україні є "політичною проблемою"
17:49
У Бахмуті та Авдіївці залишаються 8 дітей, батьки категорично відмовляються евакуюватися
17:48
СБУ
Мешканці Мелітополя, яка працювала "заступницею міністра освіти" у окупантів, повідомили про підозру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV