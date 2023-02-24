Рада ухвалила оприлюднити ціни незбройних закупівель Міноборони з початку масштабної війни
Депутати Верховної Ради 24 лютого підтримали законопроєкт про публічність незбройних закупівель Міністерства оборони: він зобов'язує оприлюднити ціну за одиницю товару
Про це 24 лютого повідомили голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у себе в telegram-каналі та народна депутатка від "Слуги Народу" Анастасія Радіна у себе в facebook. Відомо, що представники ЦПК брали участь у створенні цього законопроєкту.
Так, документ передбачає оприлюднення ціни як із тих закупівель, які проведуть після схвалення закон, так і з закупівель за рік повномасштабної війни. Зокрема, Міноборони доведеться відкрити ціни на продукти харчування для військових.
Окрім цього, також відомо, що документ зобов'яже уряд визначати верхній поріг цін на продукти, а закупівля має стати більш відкритою для конкуренції, стверджує Радіна. Для цього мають з’явитися оголошення про закупівлю - навіть якщо вона здійснюється поза системою Prozorro.
За словами Шабуніна, цей законопроєкт — наразі єдина системна зміна в закупівлях Міноборони після скандалу із харчуванням військових.
"Зміна, яку Резнікову нав'язали ззовні, а не яку він самі ініціював і провів. Жодних інших змін, на жаль, не відбулося: ані в процедурах, ані в правилах", — зазначив Шабунін.
Він також припускає, що Міноборони спробує саботувати цей закон. Окрім цього, Шабунін також запевнив, що ЦПК проконтролює оприлюднення ціни з кожного нетаємного контракту.
"Боюся, що оприлюднення тих цін доведе, що попередній скандал був лише тізером – масштабність всієї картини вразить нас ще більше. Саме через це Резніков так і не оприлюднив контракти і накладні, як обіцяв ще місяць тому", - стверджує він.
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- Пізніше стало відомо, що протидіяти хабарництву всередині Міністерства оборони України допоможе антикорупційна рада, до складу якої увійдуть представники громадськості.
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- Пізніше повідомлялося, що до робочої групи зі створення антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві оборони України доєдналися представники 13 громадських організацій.
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