Про це 24 лютого повідомили голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у себе в telegram-каналі та народна депутатка від "Слуги Народу" Анастасія Радіна у себе в facebook. Відомо, що представники ЦПК брали участь у створенні цього законопроєкту.

Так, документ передбачає оприлюднення ціни як із тих закупівель, які проведуть після схвалення закон, так і з закупівель за рік повномасштабної війни. Зокрема, Міноборони доведеться відкрити ціни на продукти харчування для військових.

Окрім цього, також відомо, що документ зобов'яже уряд визначати верхній поріг цін на продукти, а закупівля має стати більш відкритою для конкуренції, стверджує Радіна. Для цього мають з’явитися оголошення про закупівлю - навіть якщо вона здійснюється поза системою Prozorro.

За словами Шабуніна, цей законопроєкт — наразі єдина системна зміна в закупівлях Міноборони після скандалу із харчуванням військових.

"Зміна, яку Резнікову нав'язали ззовні, а не яку він самі ініціював і провів. Жодних інших змін, на жаль, не відбулося: ані в процедурах, ані в правилах", — зазначив Шабунін.

Він також припускає, що Міноборони спробує саботувати цей закон. Окрім цього, Шабунін також запевнив, що ЦПК проконтролює оприлюднення ціни з кожного нетаємного контракту.

"Боюся, що оприлюднення тих цін доведе, що попередній скандал був лише тізером – масштабність всієї картини вразить нас ще більше. Саме через це Резніков так і не оприлюднив контракти і накладні, як обіцяв ще місяць тому", - стверджує він.