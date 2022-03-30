На Херсонщині всі відділки поліції вщент заповнені українцями, які активно підтримували та підтримують Україну, — депутат Херсонської обласної ради
Сергій Хлань наголосив, що окупанти арештовують журналістів, активістів, лідерів суспільної думки, депутатів та колишніх воїнів АТО
"Орки мають списки людей, яких ловлять, "відпрацювали" їх через військкомати. Окупанти уже мають списки наших бійців АТО/ООС.", – сказав він в етері Espreso TV.
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Депутат додав, що мета росіян зараз заарештувати всіх воїнів АТО/ООС в Херсоні: "Вони тримають воїнів в райвідділках поліції, в СІЗО. Всі райвідділки та СІЗО заповнені саме людьми, які підтримували та підтримують Україну".
Також Хлань прокоментував ситуацію щодо викрадення священнослужителя Сергія Чудиновича у Херсоні: "Цей священик один з перших, хто створював українську церкву саме в Херсоні, завжди агітував за перехід з московського до київського патріархату. Також священик постійно допомагав в АТО".
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