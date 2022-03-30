На Херсонщині всі відділки поліції вщент заповнені українцями, які активно підтримували та підтримують Україну, — депутат Херсонської обласної ради

"Орки мають списки людей, яких ловлять, "відпрацювали" їх через військкомати. Окупанти уже мають списки наших бійців АТО/ООС.", – сказав він в етері Espreso TV.



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Депутат додав, що мета росіян зараз заарештувати всіх воїнів АТО/ООС в Херсоні: "Вони тримають воїнів в райвідділках поліції, в СІЗО. Всі райвідділки та СІЗО заповнені саме людьми, які підтримували та підтримують Україну".



Також Хлань прокоментував ситуацію щодо викрадення священнослужителя Сергія Чудиновича у Херсоні: "Цей священик один з перших, хто створював українську церкву саме в Херсоні, завжди агітував за перехід з московського до київського патріархату. Також священик постійно допомагав в АТО".



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