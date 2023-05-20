На Херсонщині заборонили збирати залишки російської техніки
На Херсонщині заборонили збирати металолом від залишків російської техніки, це пов’язано з необхідністю документування злочинів росіян
Про це в telegram повідомила Херсонська ОВА.
"На Херсонщині заборонено збирати металолом від залишків військової техніки. Це стосується всієї знищеної техніки, зброї, елементів ракет, боєприпасів, гільз тощо. Заборона повʼязана з необхідністю документування наслідків військової агресії та злочинів окупантів", - йдеться у повідомленні.
В ОВА також додали, що збір залишків військової техніки становить небезпеку для мирних жителів, адже там можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.
Зокрема зазначається, що таке обмеження введене Херсонською ОВА спільно з ОУВ "Херсон" та діятиме до скасування чи припинення воєнного стану та 30 днів після нього.
- 19 травня повідомлялося, що російські військові обшукують автомобілі мирних жителів тимчасово окупованого міста Каховка Херсонської області. Рашисти шукають засоби радіоелектронної боротьби.
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