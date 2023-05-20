На Херсонщині заборонили збирати залишки російської техніки

Про це в telegram повідомила Херсонська ОВА.

"На Херсонщині заборонено збирати металолом від залишків військової техніки. Це стосується всієї знищеної техніки, зброї, елементів ракет, боєприпасів, гільз тощо. Заборона повʼязана з необхідністю документування наслідків військової агресії та злочинів окупантів", - йдеться у повідомленні.

В ОВА також додали, що збір залишків військової техніки становить небезпеку для мирних жителів, адже там можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.

Зокрема зазначається, що таке обмеження введене Херсонською ОВА спільно з ОУВ "Херсон" та діятиме до скасування чи припинення воєнного стану та 30 днів після нього.