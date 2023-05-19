У Каховці росіяни шукають в автівках мирних жителів пристрої радіоелектронної боротьби
Російські військові обшукують автомобілі мирних жителів тимчасово окупованого міста Каховка Херсонської області. Рашисти шукають засоби радіоелектронної боротьби
Про це інформує Центр національного спротиву.
Портове місто Каховка, яке було захоплене російськими військами у лютому 2022 року, перебуває під суворим контролем.
"Окупанти посилили контррозвідувальний режим в Каховці та шукають пристрої РЕБ в автомобілях", - пише відомство.
Рашисти на блокпостах зупиняють цивільні машини та шукають пристрої радіоелектронної боротьби, які можуть завадити їхньому зв’язку та навігації.
Пристрої РЕБ зазвичай підключені до автомобільних акумуляторів.
- Генштаб ЗСУ писав, що у тимчасово окупованому Старобільську, що на Луганщині, росіяни організовують обшуки домівок громадян, яких підозрюють у підтримці України, після чого вивозять їх у невідомому напрямку без подальшого повернення.
- Також на території тимчасово окупованої Херсонської області загарбники посилили фільтраційні заходи: масово проводять обшуки домівок і перевірку телефонів.
- Російські загарбники 21 квітня посилили перевірки мешканців Енергодара на блокпостах і здійснюють обшуки їхніх квартир.
- 27 квітня у тимчасово окупованому Судаку росіяни після обшуків затримали кримськотатарських активістів Барі Барієва й Едема Ісмаїлова.
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