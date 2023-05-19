Про це інформує Центр національного спротиву.

Портове місто Каховка, яке було захоплене російськими військами у лютому 2022 року, перебуває під суворим контролем.

"Окупанти посилили контррозвідувальний режим в Каховці та шукають пристрої РЕБ в автомобілях", - пише відомство.

Рашисти на блокпостах зупиняють цивільні машини та шукають пристрої радіоелектронної боротьби, які можуть завадити їхньому зв’язку та навігації.

Пристрої РЕБ зазвичай підключені до автомобільних акумуляторів.